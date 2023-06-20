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Контингент индийской армии участвует в многонациональных совместных учениях «Khaan Quest 2023» в Монголии

CentralAsia (MNG) -  19 июня в Монголии начались многонациональные совместные учения по поддержанию мира «Khaan Quest 2023» с участием воинских контингентов и наблюдателей из более чем 20 стран. Г-н Хурэлсух Ухнаа, достопочтенный президент Монголии, открыл учения на церемонии, организованной на месте проведения учений в Монголии. Учения совместно спонсируются Вооруженными силами Монголии (MAF) и Тихоокеанским командованием армии США (USARPAC).

Индийская армия представлена контингентом GARHWAL RIFLES. 14-дневные учения направлены на повышение оперативной совместимости стран-участниц, обмен опытом и подготовку военного персонала для операций Организации Объединенных Наций по поддержанию мира (UNPKO). Учения подготовят участников к будущим миротворческим миссиям ООН, отработают возможности миротворческих операций и повысят военную готовность. Учения включают в себя командно-штабные учения (CPX), полевые учения (FTX), боевые обсуждения, лекции и демонстрации.

Военные учения повысят уровень сотрудничества в области обороны между индийской армией и странами-участницами, особенно с монгольскими вооруженными силами, что укрепит двусторонние отношения между двумя странами.

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