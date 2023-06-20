Ректор Университета Тракия Ярков и посол Монголии Саяна обсудили студенческий обмен

CentralAsia (MNG) - Ректор Университета Тракия Добри Ярков и посол Монголии в Болгарии Саянаа Лхагвасурэн провели встречу, на которой обсудили возможности студенческого обмена, говорится в пресс-релизе университета в понедельник. Во встрече принял участие почетный консул Монголии в Болгарии Камен Мильков.

Стороны обсудили возможности обмена студентами, молодыми учеными и исследователями, развития совместных проектов и инициатив в области сельского хозяйства и связанной с ним цифровизации. Посол Саанна выразила надежду, что благодаря государственным стипендиям монгольские студенты, изучающие зоотехнику и агрономию, осенью пройдут обучение в Университете Тракия.

Саянаа была впечатлена возможностями, предоставляемыми использованием дронов для наблюдения за стадами. Она подчеркнула, что такие технологические проекты окажут огромную помощь животноводческой отрасли Монголии.

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