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В аймаке Баянхонгор официально стартовали 7-е летние детские спортивные игры Монголии

CentralAsia (MNG) -  Церемония открытия 7-х летних детских спортивных игр Монголии состоялась на Центральном стадионе аймака Баянхонгор.

Премьер-министр Монголии и председатель Национального совета по делам детей Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в своем вступительном слове отметил, что, поскольку правительство приняло решение проводить Монгольские детские спортивные игры каждые два года, в этом году они впервые проводятся в придомовая территория, по стандартам международных спортивных игр.

В первом туре соревновались более 43 000 юных спортсменов из 21 аймаков и 9 городских округов, а в фестивале приняли участие более 5 000 спортсменов, прошедших квалификацию после первого тура.

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