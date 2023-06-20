АО «Эрдэнэс Тавантолгой» реализует восемь проектов

CentralAsia (MNG) - В октябре 2022 года Правительство Монголии установило особый режим в АО «Эрдэнэс Тавантолгой» и назначило его уполномоченного представителя. В последнее время в компании работал министр Монголии, генеральный секретарь кабинета министров Амарбаясгалан Дашзэвэг.

В 2022 году компания «Эрдэнэс Тавантолгой» заработала в общей сложности 1,1 млрд долларов США, а с назначением уполномоченного с 1 января по 23 июня 2023 года реализовала 11,5 млн тонн угля, получив 1,2 млрд долларов США дохода от продаж. Другими словами, благодаря правильному управлению за полгода АО «Эрдэнэс Тавантолгой» заработало больше, чем за весь предыдущий год.

Правительство поставило цель повысить цену на уголь и сконцентрировать доходы от транспортировки угля внутри страны. Главный секретарь Кабинета Министров Амарбаясгалан Дашзэвэг подчеркнул, что начало торговли углем на бирже повлияло на рост цен на уголь. В частности, было реализовано 1,2 млн тонн угля на сумму 140,92 млн долларов США по 20 сделкам, а доход увеличился примерно на 40,0 млн долларов США. Одна тонна твердого коксующегося угля продается по минимальной цене 131,6 долларов США и максимальной цене 182,1 долларов США. Они сообщают, что энергетические и слабые коксующиеся угли продаются через электронные торги без сортировки.

АО «Эрдэнэс Тавантолгой» в настоящее время реализует восемь проектов. Амарбаясгалан Дашзэвэг ознакомился с ходом работ по сухому обогащению Бортеега, обогащению угля, логистическому центру погрузки угля, железной дороге Тавантолгой-Зуунбаян, водопроводу Заг, Тавантолгойской электростанции.

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