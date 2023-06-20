Запущена монгольская библиотека электронных учебников

CentralAsia (MNG) - Церемония открытия электронной библиотеки учебников, реализованной Национальной цифровой библиотекой Монголии (НЦБ) по инициативе Государственного университета Монголии (ГУМ), состоялась 15 июня в библиотеке Госуниверситета Монголии.

Библиотека Государственного университета Монголии

В рамках этого проекта редкие учебники по математике и естественным наукам, написанные более чем 30 учеными и преподавателями, теперь доступны онлайн бесплатно. Исследователи в области образования подчеркивают, что проект по распространению онлайн-учебников имеет жизненно важное значение для повышения качества образования.

«Учебники, которые были распространены среди общественности, были тщательно проверены и отобраны основными профессиональными отделами университета, что обеспечивает академическое превосходство. У нас есть широкий спектр учебников, подготовленных для будущих выпусков. В рамках этого проекта мы стремимся предоставить бесплатный доступ на высококачественные курсы для частных лиц в местных и сельских районах через наш веб-сайт», - сказала г-жа Батжаргал Батдорж, вице-президент по академическим вопросам ГУМ.

Профессора, исследователи и эксперты в области образования считают, что проект электронных учебников будет иметь ряд преимуществ, включая повышение доступности, расширение сотрудничества, снижение затрат на обучение и повышение качества образования.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения