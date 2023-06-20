Создана комиссия по сотрудничеству между парламентами России и Монголии

CentralAsia (MNG) - Монголия — близкий сосед и стратегический партнер России в Азии, связи с которым опираются на «исключительно дружеские» отношения между народами двух стран и «носят многоплановый характер». Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Великого государственного хурала (спикер парламента) Монголии Занданшатаром Гомбожавом, который находится в России с официальным визитом.

Она напомнила, что спикер парламента Монголии очень хорошо знает Россию, являясь выпускником Байкальского государственного университета. «Ваше назначение на пост председателя Великого государственного хурала говорит о качестве российского высшего образования», — отметила Валентина Матвиенко.

Российский спикер выразила уверенность, что визит Гомбожава, который в свое время занимал пост монгольского министра иностранных дел, внесет вклад не только в межпарламентское, но и межгосударственное сотрудничество между РФ и Монголией. «Монголия — наш близкий сосед и естественный стратегический партнер в Азии. Наши связи опираются на вековую историю и носят многоплановый характер. Главное — это отношения между нашими народами, которые носят исключительно дружеский характер.

Она отметила, что в России с большим уважением относятся к Монголии. «В 2022 году мы достойно отметили 100-летие установления наших межгосударственных отношений — между лидерами наших стран достигнуты серьезные договоренности в разных сферах. И мы очень ценим, что президент Монголии уделяет большое внимание укреплению связей между парламентами наших стран», — считает Матвиенко.

Спикер подчеркнула, что визит монгольского спикера во многом станет определяющим для характера российско-монгольского межпарламентского взаимодействия — по итогам встречи было подписано Положение о деятельности комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и Великим государственным хуралом Монголии. «Думаю, опираясь на договорную базу, мы сумеем придать новое качество нашему взаимодействию», — уверена Матвиенко.

Парламент Монголии придает большое значение отношениям с Россией и будет стремиться к развитию сотрудничества во всех сферах, заявил председатель Великого государственного хурала (парламента) Монголии.

"Я хочу выразить радость, что традиционно дружественные и добрососедские отношения Монголии и России успешно развиваются на уровне всеобъемлющего стратегического партнерства", - сказал Занданшатар Гомбожав.

"Хочу подчеркнуть, что парламент Монголии придает большое значение отношениям и сотрудничеству с нашим вечным соседом и могучим парнером Россией и будет стремиться к дальнейшему расширению и развитию отношений и сотрудничества во всех возможных сферах", - отметил политик.

При этом Занданшатар Гомбожав подчеркнул важность межпарламентского сотрудничества двух стран. "Приятно, что по итогам моего визита мы завершим работу по созданию механизма межпарламентского сотрудничества, тем самым связи между парламентами наших двух стран выйдут на новый этап развития", - указал он, - передает Парламентская Газета.

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