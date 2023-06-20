В Атлантическом океане пропала подлодка с туристами, которая направлялась к «Титанику»

Одна из лодок, которые погружаются на "Титаник"

CentralAsia (CA) - Частный глубоководный аппарат, доставлявший группу туристов к затонувшему «Титанику», пропал с радаров в Атлантическом океане, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на береговую охрану США. Начата поисково-спасательная операция.

По данным Sky News, подлодка принадлежит компании OceanGate Expedition, которая недавно анонсировала очередную экспедицию к обломкам «Титаника». Подлотка называется «Титан». На ее борту находятся пять человек, в том числе гендиректор и основатель компании Стоктон Раш, командир подлодки Поль-Анри Нарголе и британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники.

Как пишет «Би-би-си», частные подводные экскурсии к обломкам «Титаника» стоят $250 тыс. за восьмидневную поездку, включая погружения к месту крушения. Само погружение к «Титанику» и подъем обратно на поверхность воды занимает около восьми часов.

На сайте OceanGate перечислены три подводных аппарата, которыми владеет компания, но только «Титан» способен погрузиться достаточно глубоко, чтобы добраться до обломков «Титаника».

Батискаф весит 10 432 кг. Он способен достигать глубины 4 000 м и имеет 96 часов жизнеобеспечения для экипажа из пяти человек.

Место крушения «Титаника», затонувшего в 1912 году, находится на глубине 3800 метров, примерно в 600 километрах от побережья канадского острова Ньюфаундленд. Обломки корабля были обнаружены экспедицией Роберта Балларда в 1985 году.