Природный пожар на окраине Астаны локализован. Площадь пожара выросла до 80 га

CentralAsia (KZ) - Пожар сухостоя на окраине Астаны был локализован 19 июня в 21:09 (по местному времени). Однако тушение продолжается, так как в районе Нура возле озера Талдыколь продолжает гореть камыш и сухостой, сообщает МЧС Казахстана.

Отмечается, что общая площадь пожара составила 80 га. Пострадавших нет.

На помощь столичным пожарным были направлены силы и средства из двух регионов.

«На месте по-прежнему находится министр по ЧС Сырым Шарипханов, который держит на контроле вопрос оперативного распределения сил и средств для скорейшей ликвидации ЧС. По распоряжению министра к месту следует дополнительная группировка сил и средств из ДЧС Акмолинской и Карагандинской областей», - говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара задействовано 143 человека личного состава и 21 техники ДЧС Астаны, 11 сотрудников местных исполнительных органов и 10 поливомоечных машин, один трактор, 10 человек и четыре единицы техники «Астана Орманы», а также два вертолета Минобороны с водно-сливными устройствами, которые уже сбросили около 63 тонн воды. Два трактора производят опашку по периметру горения.

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Напомним, что в Астане в районе Коргалжынского шоссе и объездной дороги загорелась сухая трава. Дым от пожара и запах гари распространились по левобережью города. По данным РГП «Казгидромет», на левобережье столицы наблюдаются превышения предельно допустимых концентраций по оксиду азота, диоксиду азота, озону и сероводороду.

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