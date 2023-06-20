Монгольское АО «Ard Credit» внедрило стандарт ISO/IEC 27001:2013

CentralAsia (MNG) - АО НФО «Ard Credit» внедрило стандарт международной системы управления информационной безопасностью ISO/IEC 27001:2013.

«Мы уделяем особое внимание обеспечению безопасности информации наших клиентов и надежной и нормальной работе наших систем. Сертификат мы получили в результате поэтапного внедрения системы управления информационной безопасностью, начиная с августа 2022 года», — говорится в сообщении компании.

Ard Credit — публичная небанковская финансовая компания, имеющая лицензию FRC. Является флагманом Ard Financial Group — финансового холдинга с полным спектром услуг. Компания «Ard Credit» была создана в апреле 2011 года с целью предоставления монголам доступа к инклюзивным финансовым услугам за счет использования потенциала инновационных технологий.

Ard Credit предлагает своим клиентам ряд финансовых продуктов и услуг через собственный мобильный кошелек. Приложение Ard предлагает самостоятельную регистрацию, кредитный скоринг с поддержкой искусственного интеллекта, уникальную систему баллов лояльности, основанную на технологии блокчейн, и мощную платформу для перекрестных продаж для электронной коммерции, страхования, брокерских и платежных услуг.

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