Узбекистан накрыло пыльной бурей. Десятки тысяч людей остались без электричества(видео)

CentralAsia (UZ) - В ряде регионов Узбекистана 19 июня наблюдались сильные пыльные бури. На видео, распространяемых в социальных сетях, видны пробки на улицах из-за непогоды, сообщает Kun.uz.

Согласно данным МЧС Узбекистана, пыльные бури прошли в Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской областях и в Ташкенте.

В нескольких областях Узбекистана из-за сильного ветра и пыльных бурь без электричества остались более 40 тысяч домов. В частности, без электроснабжения остались 23 560 абонентов в Навоийской, 12 250 – в Джизакской, 9000 – в Самаркандской, 6000 – в Бухарской области.

Информации о пострадавших нет. В местном МЧС отметили, что пыльные бури – обычное явление для Узбекистана и сопредельных стран.

«Узгидромет» в конце прошлой неделе распространил экстренное сообщение, заявив о том, что в Узбекистан вслед за 45-градусной жарой придут сильные ливни с грозами, а также прогнозируется усиление ветра.