Курбан хайит в Узбекистане отмечается 28 июня

CentralAsia (UZ) - Управление мусульман Узбекистана объявило, что первый день Курбан хайита выпадет на 28 июня. Узбекистанцы отдохнут на Курбан хайит пять дней с 28 июня по 2 июля. Это установлено постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 19 июня.

Согласно постановлению, узбекистанцы будут отдыхать:

28 июня, среда, — праздник Курбан хайит;

29 июня, четверг, и 30 июня, пятница, — дополнительные выходные для всех работников;

1 июля, суббота — дополнительный выходной для работников с шестидневной рабочей неделей;

2 июля, воскресенье — календарный выходной день.