Курбан хайит в Узбекистане отмечается 28 июня
- Узбекистан, общество
- 11:08, 20 июня 2023
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CentralAsia (UZ) - Управление мусульман Узбекистана объявило, что первый день Курбан хайита выпадет на 28 июня. Узбекистанцы отдохнут на Курбан хайит пять дней с 28 июня по 2 июля. Это установлено постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 19 июня.
Согласно постановлению, узбекистанцы будут отдыхать:
28 июня, среда, — праздник Курбан хайит;
29 июня, четверг, и 30 июня, пятница, — дополнительные выходные для всех работников;
1 июля, суббота — дополнительный выходной для работников с шестидневной рабочей неделей;
2 июля, воскресенье — календарный выходной день.
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