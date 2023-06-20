Токаев встретился с президентом Германии в Акорде. Фото

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял в Акорде президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Как сообщает пресс-служба президента Казахстана, Токаев встретил иностранного коллегу в большом зале Акорды. Президенты поприветствовали друг друга.

Также состоялось знакомство немецкой делегации с представителями кабинета министров Казахстана. Прозвучали гимны двух стран, после чего президенты отправились на встречу в узком формате.

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Далее президенты Казахстана и Германии провели переговоры.

Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер обсудили состояние и перспективы развития казахско-германского стратегического партнёрства. Особое внимание стороны уделили укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической сферах.

Подчеркнута важность активизации взаимодействия в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, расширения взаимовыгодного сотрудничества в сфере нефти и газа, «зелёной» энергетики и промышленности.

Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Как отмечает пресс-служба президента, переговоры тет-а-тет прошли в дружественном ключе, носили конструктивный и содержательный характер. Достигнуты договорённости о наращивании сотрудничества по ряду направлений двусторонней экономической повестки дня.

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