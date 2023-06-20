В Таджикистане ожидается 47-градусная жара и пыльная буря

Пыльный Душанбе

CentralAsia (TJ) - Синоптики Таджикистана сообщают, что до конца недели в стране ожидается повышение температуры до +45, а местами и до +47 градусов. В периоде с 19 по 24 июня в большинстве районах сохранится сухая жаркая погода. В целом по всей республики осадки не прогнозируются, передает «Азия Плюс».

В связи с повышением температуры воздуха в районах республиканского подчинения и Согдийской области возможны селевые явления локального характера, а на притоках в бассейнах рек Пяндж, Вахш и Зеравшан ожидается повышение уровня воды.

Как сообщили «Азия-Плюс» в Агентстве по гидрометеорологии, жарче всего в эти будет в Хатлонской области.

Именно там в долинах температура воздуха прогреется до 43-46 градусов днем, в предгорьях – до 40. В некоторых районах области ожидается пыльная буря.

В городе Бохтар температура ночью будет в пределах 24-26 тепла, днем до +41+43.

Чуть меньше градусов, но также жарко будет и в Согдийской области – здесь температура в долинах ночью составит 20-25 тепла, а днем достигнет 40-42 градусов, в горах ночью будет прохладнее - днем до +27.

В Худжанде температура прогреется днем до 38-40 тепла, ночью +23+25.

По западу ГБАО ночью будет в среднем 13-23 тепла, днем до 33-37, по востоку региона будет прохладнее - ночью до 9 градусов тепла, днем 16-21 тепла.

В центре области - Хороге в эти дни будет наблюдаться переменная облачность. Температура составит ночью 13-15, днем 30-32 тепла.

В периоде с 19 по 21 июня в западных районах ГБАО возможно прохождение гляциальных селей

В Душанбе температура днем столбик термометра будет подниматься до 42 градусов, а ночью в пределах 27-30 градусов.

В районах республиканского подчинения РРП прогнозируется аналогичная погода - в долинах до 42 градусов, в предгорьях 30-36 градусов жары. По этим районам также сохранится пыльная буря.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения