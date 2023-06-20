Пожар в Астане тушат вторые сутки

CentralAsia (KZ) - Пожарные продолжают тушение сухостоя и камыша между шоссе Коргалжын и объездной дорогой в сторону города Косшы, сообщила пресс-служба ДЧС Астаны.

«Пожарные подразделения столичного ДЧС уже вторые сутки ведут борьбу с огнем разгоревшегося сухостоя и камыша между шоссе Коргалжын и объездной в сторону г.Косшы. На данный момент огнеборцы производят тушение отдельных очагов тления сухостоя. Площадь пожара составляет 80 га», - говорится в сообщении.

Сегодня с утра АО «Казавиаспас» осуществлено 17 сбросов воды (51 тонна). Всего с начала тушения пожара вертолетами Минобороны и АО «Казавиаспас» осуществлено 59 сбросов воды – (198 тонн воды). В целом в тушении пожара задействовано 185 человек личного состава и 37 единиц техники ДЧС г. Астаны, Акмолинской и Карагандинской областей, шесть поливомоечных машин акимата города.

Напомним, пожар начался накануне в 9 утра. О локализации возгорания было объявлено только в 21:09. Сильный дым окутал столицу, жителям рекомендовали не выходить на улицу без необходимости или надевать маски.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения