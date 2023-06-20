Один из членов экипажа пропавшего на экскурсии к «Титанику» батискафа вышел на связь

Одна из лодок, которые погружаются на "Титаник"

CentralAsia (CA) - Ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа батискафа, который пропал во время экспедиции к обломкам «Титаника» написал в посте в Facebook, что с ним все в порядке, сообщает ирландское издание Irish Sun.

«Я в порядке. Пожалуйста, не спрашивайте имен (находящихся на борту), так как это очень некорректно. Пожалуйста, не стройте догадок. Я уже видел некоторые комментарии в социальных сетях, которые были крайне неуместны и бестактны»,— говорится в сообщении.

Рори Голден поблагодарил всех, кто пытался связаться с ним, и отметил, что вся команда сейчас сосредоточена на ожидании спасателей. «Наши возможности по выходу в интернет ограничены, чтобы сохранить пропускную способность для скоординированных усилий, поэтому, пожалуйста, имейте это в виду»,— добавил он. По словам Голдена, весь экипаж батискафа «настроен позитивно».

Рори Голден занимается дайвингом с 1976 года. По данным The Irish Sun, Голден был первым из ирландских дайверов, спускавшихся к обломкам «Титаника» в 2000 году.

Операция по поиску батискафа, который пропал во время экспедиции к обломкам «Титаника», началась 19 июня. По данным береговой охраны, на борту находятся пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель американской компании, которая владеет батискафом, Стоктон Раш и французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе. По одной из версий в СМИ, подлодка могла наткнуться на риф на глубине 2,9 тыс. м.

Пассажирский лайнер «Титаник» потерпел крушение в ночь на 15 апреля 1912 года по пути из Великобритании в США. Число погибших — от 1495 до 1635 человек, эвакуированных — 712. Обломки лайнера находятся в Атлантическом океане на глубине 3,8 тыс. м.