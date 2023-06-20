Токаев в сентябре посетит с визитом Германию

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в сентябре посетит Германию с визитом, сообщает «Казинформ». Об этом глава государства сообщил в ходе переговоров в расширенном составе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Акорде.

«Я очень позитивно настроен касательно моего следующего визита в Германию в сентябре», - сказал Токаев.

По сообщению пресс-службы президента Казахстана, ключевым пунктом в повестке переговоров стал вопрос расширения торгово-экономического сотрудничества. Токаев отметил, что Германия является одним из ключевых партнеров Казахстана в Европейском союзе и заверил, что «мы будем делать все возможное для того, чтобы расширять наше сотрудничество в различных областях».

Другими приоритетными сферами двустороннего взаимодействия являются энергетика, обрабатывающая промышленность, машиностроение, транспорт и логистика, возобновляемые источники энергии, редкоземельные металлы, сельское хозяйство. В этом контексте Токаев пригласил немецкие компании инвестировать в зеленую энергетику. В частности, стороны приветствовали запуск строительства завода по производству зеленого водорода, реализуемого немецко-шведской компанией Svevind Energy. Объем инвестиций в этот проект составляет $50 млрд.

Президент Казахстана также приветствовал визит Франк-Вальтера Штайнмайера в Актау, где он планирует ознакомиться с огромным экономическим потенциалом Мангистауской области. Он считает, что «это станет демонстрацией достижений в деловом сотрудничестве».

Большое внимание в ходе встречи стороны уделили наращиванию взаимодействия в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, рассмотрели перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве и альтернативных источниках энергии в рамках специальных экономических зон и финансовых институтов.

Франк-Вальтер Штайнмайер в свою очередь отметил, что «немецкие компании инвестируют значительные средства в Казахстан, и это не ограничивается только экономическими отношениями».

По итогам переговоров были подписаны следующие документы: меморандум о сотрудничестве между министерством науки и высшего образования Казахстана и Федеральным министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия; совместное заявление о намерениях о сотрудничестве между министерством национальной экономики РК и Федеральным министерством экономики и борьбы с изменением климата Германии по повышению квалификации для предпринимателей из Казахстана; меморандум о взаимопонимании между Национальной геологической службой и Федеральным институтом геологических наук и природных ресурсов (BGR); соглашение о реализации проекта по строительству завода по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей между акиматом Жамбылской области и ТОО «Кнауф Гипс Тараз»; соглашение о создании Казахско-Немецкого института устойчивой инженерии; меморандум о взаимопонимании между АО НК «Қазақстан темір жолы» и компанией Rhenus SE & Co. KG; соглашение о развитии партнерства в области пассажирских перевозок и транспортно-логистической сфере между DB Engineering & Consulting GmbH и КТЖ; договор о локализации производства распределительных устройств среднего класса напряжения для энергетической отрасли Казахстана по технологии Siemens; соглашение о совместной деятельности по геологоразведке на твердые полезные ископаемые и их переработке.

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