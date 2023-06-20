Захват заложников в банке Астаны: подозреваемого арестовали на два месяца

CentralAsia (KZ) - Подозреваемого в захвате заложников в одном из отделений Kaspi банка в Астане Алихана Мурадова поместили под стражу на два месяца, сообщает суд Астаны.

«20 июня специализированный межрайонный следственный суд города санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Алихана Мурадова», – говорится в сообщении.

18 июня вооружённый мужчина заперся с посетителями в одном из отделений банка по адресу Достык, 12. Захватчиком оказался уроженец Жамбылской области 1993 года рождения, который с 2013 года состоит на учёте как наркозависимый. Преступника обезвредили и водворили в ИВС, все семь заложников были освобождены.

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