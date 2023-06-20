экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Захват заложников в банке Астаны: подозреваемого арестовали на два месяца

CentralAsia (KZ) -  Подозреваемого в захвате заложников в одном из отделений Kaspi банка в Астане Алихана Мурадова поместили под стражу на два месяца, сообщает суд Астаны.

«20 июня специализированный межрайонный следственный суд города санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Алихана Мурадова», – говорится в сообщении.

18 июня вооружённый мужчина заперся с посетителями в одном из отделений банка по адресу Достык, 12. Захватчиком оказался уроженец Жамбылской области 1993 года рождения, который с 2013 года состоит на учёте как наркозависимый. Преступника обезвредили и водворили в ИВС, все семь заложников были освобождены.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com