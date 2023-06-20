Досрочное голосование по выборам президента Узбекистана пройдёт 28 июня — 5 июля

CentralAsia (UZ) - Досрочное голосование по досрочным выборам президента Узбекистана состоится с 28 июня по 5 июля. Постановление об этом на заседании 20 июня приняла Центральная избирательная комиссия, передает «Газета.uz».

Избирательные участки будут открыты с 9:00 до 18:00, а в выходные и праздничные дни — с 11:00 до 17:00.

Участвовать в досрочном голосовании имеют право избиратели, у которых нет возможности в день выборов находиться по месту своего жительства.

Чтобы проголосовать досрочно, надо обратиться в участковую избирательную комиссию с заявлением, где указываются причина отсутствия в день выборов (отпуск, командировка, выезд за границу и т. п.).

Заполнив бюллетень в специально оборудованной кабине или комнате для тайного голосования, избиратель оставляет его в закрытом конверте, который хранится в сейфе УИК. В месте склеивания конверта ставятся подписи двух членов комиссии, которые подтверждаются печатью комиссии.

Досрочные выборы президента состоятся 9 июля.