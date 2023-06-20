Токаев: Казахстан может обеспечить экономику Германии энергией и необходимым сырьём

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном форматах Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер выступили перед представителями средств массовой информации, сообщается на сайте Акорды.

Глава государства выразил благодарность президенту Германии за то, что он принял приглашение и посетил Астану с государственным визитом. Как он подчеркнул, в ходе состоявшихся переговоров были обсуждены пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений, а также состоялся обмен мнениями по актуальной международной повестке дня.

«Отмечу наличие большого потенциала в вопросах активизации нашего партнёрства. В частности, важное значение имеет реализация совместного проекта по производству «зелёного» водорода в Мангистауской области. Нужно подготавливать специалистов на основе передовых немецких технологий и опыта. На днях в Актау откроется Казахстанско-немецкий институт инжиниринга. Несомненно, эти проекты дадут хорошую возможность для обмена опытом между студентами и специалистами двух стран и позволят обеспечить экономику и производство квалифицированными кадрами», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил глава государства, немаловажную роль в укреплении отношений между двумя странами играет наличие культурно-гуманитарных связей.

«В нашей стране проживают 226 тысяч этнических немцев, которые вносят значимый вклад в развитие Казахстана. Тогда как свыше 1 миллиона наших бывших соотечественников живет в Германии. Это – «золотой мост», укрепляющий дружбу между нашими народами. Мы намерены углублять сотрудничество в этой области», – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что Казахстан является основным партнёром ФРГ в Центральной Азии. На нашу страну приходится 83% товарооборота Германии с центральноазиатскими странами. В прошлом году объём взаимного товарооборота составил около 10 млрд долларов. Казахстан входит в число 50 ключевых экономических партнёров Германии, а также в четвёрку главных стран по поставке нефти в эту страну.

По словам Касым-Жомарта Токаева, взаимоотношения, основанные на формуле «замещение технологий сырьём», будут эффективными для обеих сторон.

«Казахстан может обеспечить экономику Германии энергией и необходимым сырьём, что особенно важно в нынешний сложный геополитический и геоэкономический период. Наглядным примером тому является поставка казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт по просьбе немецкой стороны. Для эффективной реализации запланированных проектов необходимо решение ряда задач, обсужденных с г-ном Штайнмайером. В их числе – наращивание транспортно-логистических связей. Сегодня возрастает значение Транскаспийского международного транспортного маршрута, получившего название «Средний коридор». Мы уделили особое внимание этой теме в ходе сегодняшних переговоров. Основная часть «Среднего коридора» проходит через территорию Мангистауской области. Президент Штайнмайер первый из европейских лидеров, который посетить этот регион», – сказал глава государства.

Президент Казахстана также поделился своим мнением по вопросам международной повестки дня.

«Мы обеспокоены политической и экономической напряжённостью в мире. Безусловно, все проблемы должны решаться мирным путём во благо людей и будущих поколений. Как вы знаете, Казахстан до этого времени призывал конфликтующие стороны к миру. Наш страна предложила им предоставить нейтральную площадку для переговоров. Казахстан готов активно участвовать в разрешении конфликтов дипломатическим путём», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил главу нашего государства за гостеприимство и сообщил, что планирует принять участие в ряде важных мероприятий в Казахстане.

«В прошлом году мы отмечали 30-летие установления дипломатических отношений. За это время наше сотрудничество только укрепилось, в том числе благодаря живущим в Казахстане этническим немцам, а также более чем миллиону живущих в Федеративной Республике Германии немцев из Казахстана. Эти люди делают обмен между нашими странами очень живым. Своим визитом в Вашу страну хотел бы вместе с Вами отдать должное многообразным отношениям между нашими странами и выразить посыл, о том что мы хотим, как Вы подчеркнули в нынешней напряженной международной обстановке, большего и тесного партнёрства с Казахстаном и государствами Центральной Азии», – сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Кроме того, федеральный президент Германии в своём выступлении отметил возможности сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

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