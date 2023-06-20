Токаев обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции с участием президента Германии Франк-Вальтером Штайнмайером вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Акорды.

«Во-первых, мы должны строго следовать уставу Организации Объединённых Наций и в целом, конечно, мы должны поддерживать ООН как незаменимую и универсальную организацию в мире. Во-вторых, нам также необходимо поддерживать все мирные инициативы, которые были озвучены Китаем, а также другими государствами. Поэтому мы очень надеемся, что в ближайшее время в Украине будет достигнуто прекращение огня, и мы сможем в дальнейшем говорить об установлении прочного мира в этой части света. Что касается Казахстана, то мы готовы внести свой посильный вклад в достижение этой цели», – сказал глава казахского государства.

Он также отметил, что Казахстан является стратегическим партнёром с Россией.

«Мы являемся членами одних и тех же организаций. Поэтому наша цель – оставаться в тесном контакте с Россией, чтобы укреплять наше взаимное сотрудничество как на двусторонней основе, так и в соответствующих международных организациях», – сказал Токаев.

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