Токаев обсудил с президентом Германии санкции против России

CentralAsia (KZ) - В Акорде 20 июня прошла встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Германии Франком-Вальтер Штайнмайером. Они обсудили поставки казахстанской нефти в Германию и антироссийские санкции, сообщает Orda.kz.

Казахстан уже отправил первые партии нефти по 20 тысяч тонн. В перспективе нарастить этот объём до 100 тысяч тонн в месяц. Также Франк-Вальтер Штайнмайер 21 июня посетит проект по производству зеленого водорода в западно-казахстанском регионе Мангистау.

«Мы уже упомянули напряженную международную обстановку. И поэтому неудивительно, что мы, конечно, интенсивно обсудили российскую агрессивную войну против Украины, идущую вразрез с международным правом. Агрессивная война привела к смене эпох, и это можно сказать не только о ФРГ и ЕС, но и обо всем мире. Российская война против Украины имеет последствия для людей во всем мире. В особенности для стран, являющихся непосредственными соседями России. Хотел бы здесь еще раз подчеркнуть четкую позицию казахстанского правительства в отношении верховенства международного права и сохранения международного, основывающегося на правилах, порядка. И за это мы, господин президент Токаев, благодарны вам», — сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он отметил, что и Германия, и Казахстан должны приложить все усилия, чтобы не допустить возможность для России обходить санкции. Последствия войны, по словам президента Германии, носят экономический и логистический характер. До этого торговля Казахстана с Европой осуществлялась в существенной мере транзитом через российскую и белорусскую территории.

«Поэтому мы поддерживаем и приветствуем усилия казахстанской стороны по развитию центрального коридора, как альтернативного международного маршрута поставок и приветствуем также намерения наращивать эти мощности», — отметил Франк-Вальтер Штайнмайер.

Большое внимание в ходе встречи стороны уделили наращиванию взаимодействия в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Глава нашего государства отметил растущую роль Казахстана в качестве важного регионального хаба, на долю которого приходится 80% транзитных сухопутных перевозок по маршруту Китай – Европа. Президент подчеркнул стратегическую значимость этого транспортно-логистического коридора, соединяющего рынки востока и запада. В прошлом году по этому маршруту было перевезено около 1,7 млн тонн грузов, что в два раза превышает показатель 2021 года.

Кроме того, главы государств рассмотрели перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве и альтернативных источниках энергии в рамках специальных экономических зон и финансовых институтов.

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