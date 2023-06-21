Монголия сообщает о гибели 3,6 млн сельскохозяйственных животных

CentralAsia (MNG) - Всего в Монголии в 2023 году от стихийных бедствий погибло 3,6 млн голов скота из более чем 71 млн. Это в 19,2 раза больше, чем в 2022 году.

Об этом во вторник сообщило Национальное статистическое управление страны.

На долю коз и овец приходится более 86 процентов погибших, что связано с экстремальными погодными явлениями, такими как метели и сильные пыльные бури.

По данным НСУ, к концу 2022 года в стране насчитывалось 71,1 миллиона голов домашнего скота.

Животноводство — одна из крупнейших отраслей азиатской страны, не имеющей выхода к морю.

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