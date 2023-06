Премьер-министр Монголии посетит Китай

CentralAsia (MNG) - Утром 20 июня китайская сторона объявила, что премьер-министр Монголии посетит Китай.

По приглашению премьер-министра Ли Цяна премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай примет участие в 14-м Ежегодном собрании новых чемпионов в Тяньцзине (официальное название — the Annual Meeting of the New Champions) и посетит с официальным визитом Китай.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения