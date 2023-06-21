Премьер-министр Монголии посетит Китай
CentralAsia (MNG) - Утром 20 июня китайская сторона объявила, что премьер-министр Монголии посетит Китай.
По приглашению премьер-министра Ли Цяна премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай примет участие в 14-м Ежегодном собрании новых чемпионов в Тяньцзине (официальное название — the Annual Meeting of the New Champions) и посетит с официальным визитом Китай.
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