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Премьер-министр Монголии посетит Китай

CentralAsia (MNG) -  Утром 20 июня китайская сторона объявила, что премьер-министр Монголии посетит Китай.

По приглашению премьер-министра Ли Цяна премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай примет участие в 14-м Ежегодном собрании новых чемпионов в Тяньцзине (официальное название — the Annual Meeting of the New Champions) и посетит с официальным визитом Китай.

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