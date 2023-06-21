Монгольский экономический форум пройдет 9 и 10 июля

CentralAsia (MNG) - Монгольский экономический форум пройдет в этом году в 10-й раз в Улан-Баторе.

Ожидается, что 1500 участников примут участие в этом форуме, который пройдет 9 и 10 июля 2023 года в рамках «Года посещения Монголии» и будет проходить в 5 разных местах одновременно.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай откроет Монгольский экономический форум, а спикер парламента Занданшатар Гомбожав выступит с программной речью.

Доминик Бартон, вице-президент Азиатского банка развития и председатель совета директоров Rio Tinto Group, примет участие в мероприятии «Монгольский экономический форум-2023» и выступит с речью в качестве почетного гостя.

Монгольский экономический форум является ведущим национальным форумом для обсуждения проблем, стоящих перед экономикой и обществом Монголии, и их решений, и имеет миссию ускорения развития Монголии.

Монгольский экономический форум – это неправительственная, некоммерческая, неполитическая организация, которая с 2010 года собирает высокопоставленных представителей правительства, частного сектора, гражданского общества, академических институтов и международных организаций и проводит открытое обсуждение, традиционно два дней каждый год.

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