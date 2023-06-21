Оценка управления инвестициями в Монголии будет вскоре обновлена Рабочей группой МВФ

CentralAsia (MNG) - Вице-министр экономики и развития Тувдэндорж Гантөмөр встретился во вторник с рабочей группой проекта оценки управления государственными инвестициями. Рабочую группу возглавляет Гохуа, главный экономист и руководитель проекта Департамента по вопросам бюджета Международного валютного фонда (МВФ).

В 2016 году была проведена оценка управления государственными инвестициями. Согласно оценке, Монголия набрала меньше баллов, чем другие развивающиеся страны, и МВФ, во-первых, рекомендовал перевести внебюджетные проекты в государственный бюджет, во-вторых, улучшить оценку и отбор проектов с использованием новых стандартных методологий и критериев оценки, и в-третьих, запретить заключение концессионного соглашения на строительство-передачу.

Обновление оценки управления государственными инвестициями будет проведено в соответствии с запросом Министерства экономики и развития Монголии, направленным в МВФ в феврале этого года.

В ходе встречи Тувдэндорж, подчеркнув важность оценки управления государственными инвестициями, дал краткую информацию о работе, проделанной в соответствии с предыдущими рекомендациями, а также о деятельности Министерства экономики.

В ближайшие дни рабочая группа МВФ встретится с представителями Министерства экономики и развития, Министерства финансов, Министерства дорожно-транспортного развития, Министерства здравоохранения и других правительственных организаций для анализа бюджетно-инвестиционной среды Монголии и выработки рекомендаций.

источник: Ikon.mn

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