Монгольские полицейские соревновались в киберспорте

CentralAsia (MNG) - Проведены соревнования по «Dota-2» в киберспорте среди сотрудников полиции и внутренных войск.

Всего в турнире приняли участие 22 команды, первое место занял Баянгольский районный отдел полиции, второе место – Информационно-аналитический и оперативно-диспетчерский центр, третье место – Управление криминальной полиции.

Организатором конкурса выступило управление полиции аймака Сухбаатар.

Dota 2 — многопользовательская командная компьютерная игра в жанре MOBA, разработанная и изданная корпорацией Valve. Игра является продолжением DotA — пользовательской карты-модификации для игры Warcraft III: Reign of Chaos и дополнения к ней Warcraft III: The Frozen Throne. Игра изображает сражение на карте особого вида; в каждом матче участвуют две команды по пять игроков, управляющих разными «героями» — персонажами с различными наборами способностей и характеристиками. Для победы в матче команда должна уничтожить особый объект — «крепость», принадлежащий вражеской стороне, и защитить от уничтожения собственную «крепость». Dota 2 работает по модели free-to-play с элементами микроплатежей.

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