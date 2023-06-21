Международный день йоги 2023 года эффектно отметили на площади Сухбаатара

CentralAsia (MNG) - 9-й Международный день йоги (IDY) был отмечен Посольством Индии в сотрудничестве с Монгольской федерацией йоги (MYF) и многими известными монгольскими центрами йоги Монголии на площади Сухбаатар в воскресенье.

Празднование началось в прекрасный солнечный день в прекрасную погоду с традиционного зажжения лампы первым учителем йоги Монголии 74-летней г-жой Байгаль Рэнцэндоо с другими высокопоставленными лицами, видеопоказом специального послания ко Дню йоги от премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Изюминкой празднования Дня йоги 2023 года стало блестящее выступление монгольских учителей йоги «Сурья Намаскар» (Приветствие Солнцу) с Морин Хуур, создавшим мелодичный музыкальный фон, за которым последовал Общий протокол йоги Ачарьи Гурусвами из Индии, за которым последовала замечательная адаптация йоги. позы над монгольским танцем «трюм», аэробная йога и использование детьми хула-хупов вызвали бурные аплодисменты участников.

Сеансы пранаямы и медитации продемонстрировали способность йоги способствовать миру, спокойствию и умиротворению, способам сохранения положительной энергии и способам борьбы со стрессом.

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