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Преподаватели и школьники Денвера приехали в Монголию по программе обмена для школьников

CentralAsia (MNG) -  Фонд Зориг реализует «Программу обмена для школьников Луби-Дженкинс» в сотрудничестве с городским советом-побратимом Улан-Батор-Денвер.

В рамках программы, которой уже 18 лет, Монголию посетили пять школьников и один преподаватель из Денвера, США.

С тех пор, как Улан-Батор установил братские отношения с Денвером в 2001 году, он расширяет сотрудничество в сферах официальных визитов, культуры, бизнеса и образования. Одним из примеров этого является «Программа обмена для школьников Луби-Дженкинс».

Учащиеся старших классов средней школы участвуют в микропроектах и ​​тренингах в рамках этой программы, чтобы помочь учащимся средних школ овладеть лидерскими качествами и стать ответственными и способными гражданами. Пятерка лучших из них отбирается для участия в программе культурного и образовательного обмена в Денвере, США.

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