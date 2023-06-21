Монголия выявила нехватку кадров в туристической отрасли

CentralAsia (MNG) - Восьмая утренняя встреча в рамках «Новой политики возрождения» правительства Монголии состоялась 20 июня с министром окружающей среды и туризма Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий. Встреча прошла на тему «Человеческие ресурсы и стабильность в индустрия туризма» с представителями вузов, работодателей и студентов.

Из-за COVID-19 в сфере туризма туроператоры потеряли 78 процентов, туристические центры — 68 процентов, отели — 25 процентов, а рестораны — 50 процентов своих человеческих ресурсов. Однако специалистов в этой области готовят 16 вузов, и в 2007 г. их окончил 7 251 студент, а в 2022 г. он сократился до 979. Это связано с тем, что туристическая отрасль работает только летом, стабильной работы нет, большинство студентов из Улан-Батора, и они не хотят работать на месте, они предпочитают учиться и работать в зарубежных странах.

С 2007 года выбор туристической профессии сократился на 87 процентов. Поэтому индустрия туризма объявила о стипендии в размере 400 000 000 тугриков для студентов, выбравших профессию в этой сфере. Кампания по влиянию на выбор профессии туриста стартует в то время, когда по всей стране проходит Общий вступительный экзамен.

Более того, представители отрасли заявили, что важно выбирать туристическую отрасль из сельской местности, создавать местную идентичность и брендинг, а также развивать туризм на основе местных жителей, туристические компании должны принимать туристов не только в летние месяцы, но и все четыре сезона. года, а также создать устойчивый туризм и рабочие места.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения