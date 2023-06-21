ООН озвучила число погибших мирных жителей в Украине

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CentralAsia (CA) - Управление верховного комиссара ООН по правам человека обновило статистику о жертвах среди мирного населения Украины. По данным на 18 июня, с 24 февраля 2022 года на Украине погибли 9083 человека, еще 15 790 пострадали.

Согласно данным ООН, на подконтрольной Украине части Донбасса погибли 4105 человек, пострадали 5861. На контролируемых Россией территориях ДНР и ЛНР 718 человек погибли, 2521 пострадал.

Из статистики следует, что с начала июня погибли 112 мирных жителей, пострадали 445. Большинство мирных жителей, по данным организации, пострадали из-за оружия взрывного действия с широким радиусом поражения.

В ООН подчеркивают, что реальные цифры могут быть гораздо выше, поскольку информация о погибших и раненых задерживается из нескольких регионов, где велись интенсивные боевые действия. Речь идет в том числе о Мариуполе, Лисичанске, Попасной, Cеверодонецке.