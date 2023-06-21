Ликвидация пожара в Астане может занять до двух недель, - МЧС

CentralAsia (KZ) - Полная ликвидация пожара в Астане может занять до двух недель. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сырым Шарипханов в кулуарах совместного заседания палат парламента, передаёт BaigeNews.kz.

На данный момент ситуация стабильная, сообщил глава ведомства и назвал причины пожара.

«Там был камыш. Долгое время старый камыш накладывался на новый, таким образом произошло наслоение в большом количестве. Вы понимаете сами, если очаг пожара сразу незаметен, со временем в связи с погодными условиями, ветром, может увеличиться. Ликвидация может занять неделю, может две недели. Всё зависит от внешних факторов, работы наших подразделений, а также осадков», - сказал Сырым Шарипханов.

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Министр отметил, что по пескам на дорогах в той части города тяжело проходит пожарная техника, это и вызывает сложности в тушении.

«Вы сами понимаете, какой был ветер. Он раздувал пламя и дым до такой степени, что его нельзя было затушить. Там было достаточное количество и пожарных, и техники», - заявил он.

Пожар в Астане начался утром 19 июня. О локализации возгорания было объявлено только в 21:09. Сильный дым окутал столицу, жителям рекомендовали не выходить на улицу без необходимости или надевать маски.

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