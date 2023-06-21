В женской тюрьме в Гондурасе погибли больше 40 заключенных из-за столкновений преступных группировок

CentralAsia (CA) - Как минимум 41 заключенная Женского центра социальной адаптации Cefas в Гондурасе погибла в результате столкновения преступных группировок Mara Salvatrucha и Barrio 18. Об этом сообщили в прокуратуре Гондураса.

«Предварительно известно, что погиб 41 человек, однако более подробная информация по этому поводу будет получена по итогам следственных действий на месте происшествия»,— сообщили в пресс-службе.

Ранее местные СМИ сообщали о конфликте между группировками Mara Salvatrucha и Barrio 18 в женской тюрьме. Газета El Pais писала, что одна группа заперла другую в одном из помещений тюрьмы и подожгла его. Большинство женщин погибли в пожаре, еще несколько скончались из-за ножевых и огнестрельных ранений. Как минимум пять пострадавших госпитализировали.

Произошедшее прокомментировала президент Гондураса Сиомара Кастро. Она заявила, что это произошло «на виду и при попустительстве» силовых структур. Кастро также вызвала для дачи объяснений министра безопасности и главу ревизионной комиссии прокуратуры, передает Tiempo.