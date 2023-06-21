В Туркменистане придумали способ тушения газового кратера «Врата ада»

CentralAsia (TM) - В Туркменистане разработали проект тушения газового кратера Дарваза, иначе именуемого «Врата ада». Проект находится на стадии одобрения, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией Научно-исследовательского института (НИИ) природного газа госконцерна «Туркменгаз» Ирину Лурьеву.

«У нас составлен проект, основная суть которого — ограничить приток газа к этой аварийной скважине. Сейчас это на стадии практического воплощения. Работы пока не начались, но прежде чем их начать, необходимо провести теоретическую проработку, составить проект. Этот проект уже составлен, он находится на стадии одобрения», — рассказала Лурьева.

Как объясняет Лурьева, месторождение имеет сложное геологическое строение: там очень тонкие пласты и их много, залегают неглубоко от поверхности — до 1 тысячи метров. По мнению ученых, единственное решение проблемы — пробурить недалеко от месторождения скважину, которая будет отбирать газ на все пласты.

«Дело в том, что нерегулируемые перетоки можно таким способом остановить, то есть отбирать больше, чем дает природа», — объяснила Лурьева.

Кратер появился в 1971 году на месте скопления природного газа, которое обнаружили советские геологи. Пробурив скважину, они вызвали обвал – верхние слои почвы обвалились в подземную пещеру, открыв большую дыру, наполненную газом. Геологи решили поджечь газ, полагая, что со временем огонь погаснет. Но кратер горит до сих пор. Его диаметр составляет 60 метров, глубина – около 20 метров. Столбы пламени могут достигать 15 метров в высоту.

В 2004 году поселок Дарваза перенесли из-за вредного воздействия продуктов сгорания газа на окружающую среду. В 2018 году кратер получил название «Сияние Каракумов».