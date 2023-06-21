Бывший министр культуры Казахстана приговорен к 8 годам лишения свободы за хищение средств

Арыстанбек Мухамедиулы

CentralAsia (KZ) - Бывший министр культуры и спорта Казахстана, экс-директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы приговорен к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда Астаны.

Приговор был оглашен 20 июня в Байконырском районном суде №2 столицы Казахстана. Мухамедиулы признан виновным по статьям 28 («Организация преступления») и 189 («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере») Уголовного кодекса страны.

«Установлено, что в 2020 году директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы, являясь организатором хищения, в группе лиц по определенному сговору со своим заместителем [Алмазом] Нуразханом и в пособничестве замдиректора ТОО «Экспонат» [Азамата] Кашенова и бухгалтера данного ТОО [Айым] Садвакасовой в рамках реализации международного выставочного проекта «Шествие золотого человека по музеям мира в Индии» совершил хищение средств путем растраты на сумму 155 миллионов 100 тысяч 414 тенге ($335 тысяч) без фактического оказания услуг и отгрузки товара в особо крупном размере. Преступным действием подсудимых государству причинен ущерб — 155 миллионов 100 тысяч 414 тенге», — заявил судья Баглан Идрисов.

Накануне, выступая с последним словом, Мухамедиулы заявил о своей невиновности.

«Я не нарушал законы страны, я не признаю вину полностью. Ваша честь, ровно два месяца назад начавшийся судебный процесс убедил не только меня, но и весь наш народ в искренности моих слов, доказательством моей правдивости является новая формулировка обвинительного акта, где прокурором не приведено ни одного факта хищения, сговора и нарушения законов страны. Все приглашенные свидетели убедительно повторяли, что не было фактов хищения и даже не было противоправных действий со стороны обвиняемых», — цитирует бывшего министра Tengrinews.

После оглашения приговора Мухамедиулы сообщил о намерении оспорить решение суда.

В пресс-службе суда Астаны подчеркнули, что вина фигурантов данного дела доказана показаниями подсудимого Нуразхана, представителей потерпевшей стороны, свидетелей, заключениями специалистов и эксперта, протоколами выемки документов и обысков места работы подсудимых, очными ставками и другими материалами уголовного дела.

Нуразхан, Кашенов и Садвакасова получили по 7 лет лишения свободы.

Кроме того, Мухамедиулы и Нуразхан пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе. Кашенову и Садвакасову запрещено заниматься деятельностью, связанной с госзакупками, сроком на 10 лет.

Арыстанбек Мухамедиулы был арестован в мае 2022 года. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении бюджетных средств, которые были выделены на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», а также на проекты «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан».

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