Пропавший в Атлантике батискаф ищут с воздуха на площади более 14 тыс. квадратных километров

Одна из лодок, которые погружаются на "Титаник"

CentralAsia (CA) - У берега Ньюфаундленда вторые сутки продолжается спасательная операция. Службы береговой охраны Канады и США ищут батискаф, на котором пять человек отправились к обломкам «Титаника». Экипажи нескольких воздушных судов пролетели над районом Атлантического океана «примерно размером с Коннектикут, ища какие-либо признаки всплытия». Площадь штата составляет 14 357 квадратных километров, передает ABC News.

«По мере того как мы продолжаем поиски, мы расширяем наши возможности, чтобы иметь возможность вести поиск и под водой»,— сообщил командир береговой охраны США контр-адмирал Джон Могер.

Непосредственно на погружение и возвращение на поверхность компанией-оператором OceanGate отводится около восьми часов. По данным береговой охраны США через 1 час 45 минут после начала погружения связь с батискафом была потеряна. Производителем батискафа предусмотрено, что тот сможет работать в режиме чрезвычайной ситуации максимум 96 часов.

По данным СМИ, на борту самого батискафа находятся: непосредственно пилот британский миллиардер Хэмиш Хардинг, основатель OceanGate Стоктон Раш, французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе, а также британский бизнесмен с пакистанскими корнями Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

Батискаф Titan длиной 6,7 м способен без проблем спускаться на глубину до 4 тыс. м. Стоимость путешествия на нем на одного человека составляет $250 тыс.

«Титаник» потерпел крушение в 1912 году. То, что от него осталось, лежит на глубине порядка 3,8 тыс. м. Обломки находятся примерно в 700 км от города Сент-Джонс, из которого отправилась экспедиция.

Как пишут СМИ, батискаф мог столкнуться с рифом на глубине 2,9 тыс. м.