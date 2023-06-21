Мирзиёев: в ближайшие 7 лет зарплата учителей вырастет вдвое

Шавкат Мирзиеев

CentralAsia (UZ) - Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своей предвыборной речи в Бухаре заявил, что к 2030 году будет внедрена система выдачи квалификационных аттестатов учителям и удвоена их месячная заработная плата.

«Теперь будет внедрена система выдачи квалификационного аттестата, оценивающая не только знания, но и умения и навыки педагогов. В целом ежемесячная зарплата учителей вырастет в два раза в ближайшие семь лет», - сказал он.

Мирзиёев также упомянул об учителях следующее:

образовательные программы педагогических вузов также будут адаптированы к методике обучения и оценивания Президентских школ;

учителю, получившему квалификационный аттестат, будет выплачиваться дополнительная плата, увеличенная с нынешних 40% до 70%;

будут поддерживаться преподаватели, осведомленные о передовых технологиях и новых подходах к обучению и оценке знаний учащихся.

Глава государства сообщил, что нагрузка на учителей будет снижена.

«В целях достойного поощрения трудолюбия педагогов впервые будет внедрена система премирования за многолетний стаж работы. Еженедельная нагрузка учителей начальных классов будет снижена с 18 до 16 часов, а учителей старших классов - с 20 до 18 часов. Благодаря этому ежемесячная заработная плата 150 000 учителей, не работающих полный рабочий день, будет увеличена в среднем на 30%.

Ежегодно учителям будут выдаваться льготные путевки для оздоровления в санаториях. Также ежегодно на стажировку за рубеж будут отправляться 1 тысяча преподавателей», — сказал кандидат.

Следует отметить, что Шавкат Мирзиёев не раз заявлял, что считает приоритетной задачей повышение авторитета учителей и улучшение их материального обеспечения. В частности, глава государства заявил 6 ноября 2021 года в своей инаугурационной речи при вступлении на второй срок президентства, что будут приняты меры по повышению заработной платы высококлассных учителей и врачей до одной тысячи долларов в течение 5 лет.