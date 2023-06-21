Батискаф пропал на пути к «Титанику»: спасатели зафиксировали шумы под водой

Одна из лодок, которые погружаются на "Титаник"

CentralAsia (CA) - Спасатели обнаружили подводные шумы в районе поисков батискафа с туристами, с которыми пропала связь во время спуска подлодки к затонувшему кораблю «Титаник», сообщает Reuters.

Береговая охрана США не стала разглашать подробностей о характере и масштабах зафиксированных звуков, а также о том, как их обнаружили. Но CNN и журнал Rolling Stone, ссылаясь на служебные переписки правительства США, независимо друг от друга сообщил, что экипаж канадского самолёта, который ведёт поиски пропавшей подлодки, обнаружил «звуки стука», раздававшиеся под водой с интервалом в 30 минут.

«Запись подводных шумов, обнаруженных канадским самолётом, передали экспертам ВМС США для анализа», – сообщает The Guardian.

Спустя четыре часа спасатели развернули в зоне поиска дополнительные устройства – гидролокаторы, которые вновь зафиксировали шум под водой.

Члены нью-йоркского Клуб первооткрывателей полагают, что обнаруженные звуки указывают на «признаки жизни», дающие надежду на то, что спасатели успеют обнаружить подлодку с туристами до утра 22 июня – момента, когда 96 часовой запас воздуха в батискафе иссякнет.

Компания OceanGate Expeditions, которая занимается отправкой батискафов с туристами для глубоководных экспедиций, подтвердила пропажу одного из аппаратов.

В министерстве обороны США заявили, что продолжают следить за ситуацией и готовы предоставить помощь.

Стоимость одного места в восьмидневной экспедиции OceanGate Expeditions составляет $250 тыс.

«Титаник» затонул 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. При крушении погибли около 1,5 тыс. человек.