20-летнюю дочь Кадырова наградили высшим орденом Чечни за «огромный вклад в развитие медицины» республики

- Азия и мир, общество
- 13:38, 21 июня 2023
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CentralAsia (CA) - 20-летнюю дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хутмат наградили орденом Кадырова — высшей наградой республики, учрежденной в честь ее деда Ахмата Кадырова. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев.
По словам Дудаева, Хутмат Кадырова «на любом вверенном ей участке» показывает «отличный результат».
«В таком юном возрасте за ее спиной огромный вклад в развитие медицины региона. Все потому, что она является патриотом своего народа и страны!» — говорится в сообщении министра.
Хутмат Кадырова была назначена куратором в сфере здравоохранения Чечни в марте 2023 года. Она также занимает должность заместителя руководителя секретариата главы республики.
В октябре 2021 года дочь Кадырова Айшат стала министром культуры Чечни. На тот момент ей было 22 года.
В апреле 2023 года племянник Кадырова, 26-летний Хамзат Кадыров стал его советником-помощником по силовому блоку. Незадолго до этого он был назначен на должность министра имущественных и земельных отношений, вице-премьером республики