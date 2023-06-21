экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Астане третий день гори сухостой

CentralAsia (KZ) -  Тушение сухостоя в Астане продолжается, сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.

«Пожарные столичного ДЧС продолжают тушение на площади 80 га. С начала тушения пожара авиация выполнила 149 сбросов воды объёмом 447 тонн. 20 июня в 20.16 силы и средства ДЧС Карагандинской и Акмолинской областей убыли домой», – говорится в сообщении.

Всего в тушении сейчас участвуют 34 человека, задействованы восемь единиц техники.

«Акимат города совместно с волонтёрами организовал питание для участников тушения пожара», – добавили в МЧС.

Сухостой горит в столице с 19 июня.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com