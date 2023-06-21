В Астане третий день гори сухостой
CentralAsia (KZ) - Тушение сухостоя в Астане продолжается, сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.
«Пожарные столичного ДЧС продолжают тушение на площади 80 га. С начала тушения пожара авиация выполнила 149 сбросов воды объёмом 447 тонн. 20 июня в 20.16 силы и средства ДЧС Карагандинской и Акмолинской областей убыли домой», – говорится в сообщении.
Всего в тушении сейчас участвуют 34 человека, задействованы восемь единиц техники.
«Акимат города совместно с волонтёрами организовал питание для участников тушения пожара», – добавили в МЧС.
Сухостой горит в столице с 19 июня.
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