Три украинских дрона атаковали объекты на территории Московской области, - Минобороны России

CentralAsia (CA) - Минобороны России сообщило, что пресекло попытку Украины нанести удары тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам в Московской области. Атаку военные квалифицировали как теракт.

Минобороны заявило, что все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение. «В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет»,— говорится в пресс-релизе ведомства в Telegram.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что два беспилотника упали на подлете к складам одной из воинских частей. По данным СМИ, эти два БПЛА были посажены в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии. Третий беспилотник упал недалеко от деревни Лукино в Новой Москве.