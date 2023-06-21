В Казахстане в этом году прогнозируют дефицит мощности электроэнергии в 1,1 гигаватт

CentralAsia (KZ) - Дефицит мощности электроэнергии в 2023 году в Казахстане прогнозируется в объеме 1,1 гигаватт, 2024 году – 0,8 гигаватт. Об этом, как передает «Казинформ», сообщил на международном конгрессе «Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий» директор департамента развития рынка и продаж АО «Самрук-Энерго» Ержан Дюсенов.

По его словам, в 2022 году потребление электроэнергии в Казахстане, по сравнению с 2020 годом, увеличилось на 5 % и составило 112,8 млрд киловатт-часов. В 2020 году потребление составляло 107,3 млрд киловатт-часов, в 2021 году – 113,9 млрд.

«Согласно семилетнему прогнозному энергетическому балансу, к 2029 году ожидается дефицит электрической мощности свыше 3 ГВт», - также сообщил Дюсенов.

Он также отметил, что износ основного оборудования электростанций составляет 57 %, в отдельных районах – 85-88 % (Уральская, Кентауская ТЭЦ).

«В целом сектор производства характеризуется высоким износом, что негативно влияет на стабильность работы всей энергосистемы страны и надежность электро-, теплоснабжения населенных пунктов. Учитывая, что энергетическая безопасность является неотъемлемой частью всей системы национальной безопасности республики, правительством РК и Фондом поручено ввести новые генерирующие мощности», - сказал Дюсенов.

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