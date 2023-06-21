В ближайшие три дня в Казахстане ожидаются дожди

CentralAsia (KZ) - По Казахстану 22-24 июня пройдут дожди с грозами, местами сильные, сообщает «Казгидромет».

«В предстоящие дни погоду большей части территории республики будет определять ложбина уходящего циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем пройдут дожди с грозами: 22-24 июня в горных районах юго-востока, 24 июня в центре и на востоке страны – сильные дожди», - сообщили синоптики.

Также по Казахстану ожидаются град, шквал, усиление ветра.

В температурном фоне резких изменений не ожидается.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения