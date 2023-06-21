В Таджикистане на пограничников завели уголовное дело за издевательства над новобранцами

CentralAsia (TJ) - Два младших сержанта Погранвойск ГКНБ Таджикистана Мухриддин Исмоилов и А.Давлатов стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении власти после того, как в интернете появилось фото группы новобранцев с выбритыми на головах буквами. Об этом инциденте сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

После проверки со стороны надзорного ведомства выяснилось, что скандальное фото было сделано в январе 2022 года. Исмоилову поручили постричь вновь прибывших в расположении воинской части солдат.

Но младший сержант, желая показать свое превосходство перед молодыми сослуживцами, выбрил на их головах буквы, из которых составил название родного города — Конибодом.

Затем парикмахер выстроил новобранцев и сам позировал на фото, где его подчиненные, склонившись, показывали название города. Снимок сделал другой младший сержант — Давлатов. Он же выложил файл в интернет 15 июня этого года после того, как демобилизовался из армии.

По результатам проверки Генпрокуратуры в отношении Исмоилова и Давлатова было возбуждено дело по статье 391 («Злоупотребление властью или служебным положением, превышение должностных или служебных полномочий или бездействие власти») Уголовного кодекса Таджикистана.

Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, составляет до пяти лет лишения свободы.

Это не первый случай «дедовщины» в таджикской армии. Например, в конце мая сообщалось об окончании разбирательства по делу о массовом избиении солдат. В итоге суд признал виновными восемь человек: четверо получили по 9,5 лет колонии; еще четверо, включая начальника первой погранкомендатуры «Ворух», подполковника Нузхата Лазуриева, — по 11,5 лет заключения.

На фоне такой ситуации в Вооруженных силах Генпрокуратура начала проверку воинских частей. Глава ведомства Юсуф Рахмон поручил усилить контроль в данном направлении с целью выявления фактов «дедовщины» и прочих неуставных отношений.

В докладе правительства Таджикистана, отправленном в Комитет ООН по правам человека, говорится, что только с 2019 по 2021 годы из-за неуставных отношений, жестокого обращения с новобранцами и превышения командирами должностных полномочий в таджикской армии погибло более 100 солдат. Генпрокуратура сообщала, что за последние три года к уголовной ответственности привлечено 639 должностных лиц, укрывавших преступления в воинских частях.

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