США выделят $1,3 млрд на восстановление Украины

CentralAsia (CA) - США предоставят Украине дополнительную помощь на сумму более $1,3 млрд для ремонта пострадавших от военных действий объектов энергосистемы, модернизации портов, железных дорог и другой инфраструктуры, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.

«Восстановление — это создание основы для процветания Украины как безопасной, независимой страны, полностью интегрированной в Европу и подключенной к рынкам всего мира. При поддержке Конгресса США мы предоставим более $1,3 млрд дополнительной помощи, чтобы помочь Украине достичь этой цели»,— сказал Блинкен в ходе конференции по восстановлению Украины в Лондоне .

Госсекретарь уточнил, что из этой суммы $520 млн пойдет на ремонт разрушенной энергосети, а $657 млн Украина потратит на модернизацию погранпереходов, портов, железнодорожных путей и другой критически важной инфраструктуры. Около $100 млн будет направлено на перевод таможенных систем Украины в цифровой формат «для повышения скорости и сокращения коррупции», а оставшиеся $35 млн Киев направит на поддержку бизнеса, добавил Блинкен.

Госсекретарь заявил, что объявленная в ходе конференции помощь будет предоставлена в дополнение к более чем $20 млрд, которые США уже направили Украине для поддержки экономики и развития.