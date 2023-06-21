Продвижение ВСУ замедляют 200 тыс. квадратных километров заминированной территории, - Зеленский о контрнаступлении

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс Украины за несколько недель с начала контрнаступления ВСУ был медленнее, чем хотелось бы, но у этого есть причины. Об этом он сказал в интервью «Би-би-си».

«Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так», — сказал он.

По его словам, военное наступление шло нелегко, потому что 200 тыс. квадратных километров украинской территории были заминированы российскими войсками.

«Что бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным», - добавил Зеленский.

При этом он отметил, что как бы далеко ВСУ ни продвинулись в контрнаступлении, Украина не пойдет на замороженный конфликт, потому что это бесперспективное развитие для Украины.

По его словам, необходимо предоставить Украине гарантии безопасности со стороны НАТО, но в конечном итоге целью является членство в оборонительном альянсе.