В Латинском квартале Парижа прогремел взрыв
- Азия и мир, происшествия
- 22:45, 21 июня 2023
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CentralAsia (CA) - Сильный взрыв произошел 21 июня в доме на улице Сен-Жак в пятом округе Парижа, пишут СМИ.
Это Латинский квартал.
В результате ЧП фасад пострадавшего здания рухнул на дорогу, оно разрушено до основания, сообщает BFM TV.
По данным телеканала, в доме взорвался газ. Пострадали несколько человек, четверо из них — в критическом состоянии.
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