В Латинском квартале Парижа прогремел взрыв

CentralAsia (CA) - Сильный взрыв произошел 21 июня в доме на улице Сен-Жак в пятом округе Парижа, пишут СМИ.

Это Латинский квартал.

В результате ЧП фасад пострадавшего здания рухнул на дорогу, оно разрушено до основания, сообщает BFM TV.

По данным телеканала, в доме взорвался газ. Пострадали несколько человек, четверо из них — в критическом состоянии.