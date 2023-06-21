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В Латинском квартале Парижа прогремел взрыв

CentralAsia (CA) -  Сильный взрыв произошел 21 июня в доме на улице Сен-Жак в пятом округе Парижа, пишут СМИ.

Это Латинский квартал.

В результате ЧП фасад пострадавшего здания рухнул на дорогу, оно разрушено до основания, сообщает BFM TV.

По данным телеканала, в доме взорвался газ. Пострадали несколько человек, четверо из них — в критическом состоянии.

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