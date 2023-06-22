Катар и Монголия провели раунд политических консультаций

CentralAsia (MNG) - В столице Монголии Улан-Баторе состоялся раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Государства Катар и Монголии.

Катарскую сторону возглавлял Его Превосходительство генеральный секретарь Министерства иностранных дел д-р Ахмед бин Хассан аль-Хаммади, а монгольскую сторону – государственный секретарь Министерства иностранных дел Монголии Анхбаяр Нямдорж.

В ходе консультаций обсуждались аспекты двустороннего сотрудничества и пути его расширения и продвижения. В раунде политических консультаций приняли участие посол Катара в Монголии (по совместительству) Мохамед бин Абдулла ад-Дехайми, помощник директора Департамента Азии МИД Аль-Джавхара Юсеф Обайдан и сопровождающая делегация.

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