Министр иностранных дел провела телефонный разговор со своим новозеландским коллегой

CentralAsia (MNG) - 20 июня министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх провела телефонный разговор с министром иностранных дел Новой Зеландии г-жой Нанайя Махута и обменялась мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве между двумя странами.

В ходе звонка стороны обсудили предстоящую «Встречу женщин-министров иностранных дел», которая пройдет 29-30 июня в Улан-Баторе.

Со своей стороны, министр иностранных дел Новой Зеландии г-жа Нанайя Махута выразила уверенность в том, что встреча придаст импульс для продвижения действий, предпринимаемых по таким вопросам, как глобальный мир, устойчивость, изменение климата и продовольственная безопасность. Она также пожелала успешной организации мероприятия.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения