Министр иностранных дел приняла участие онлайн в Международном дне женщин в дипломатии

CentralAsia (MNG) - 19 июня в штаб-квартире ООН состоялось торжественное мероприятие, посвященное Международному дню женщин в дипломатии.

Соорганизаторами мероприятия выступили страны, инициировавшие резолюцию «Международный день женщин в дипломатии», которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 2022 году.

Г-н Чаба Кёрёши, Председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи, выступил со вступительным словом на мероприятии. В своем выступлении г-н Чаба Кёрёши отметил: «Женщины играют центральную роль в истории Организации Объединенных Наций с момента подписания Устава ООН. В частности, обеспечение гендерного равенства в дипломатии необходимо для достижения Целей устойчивого развития. Последний Индекс женщин в дипломатии показывает, что в 2023 году только пятая часть всех послов в мире — женщины. Из 78 человек, избранных на мою должность Председателя Генеральной Ассамблеи, только четверо были женщинами. Кроме того, только каждый четвертый постоянный представитель является женщиной. В качестве отправной точки я настоятельно рекомендую вам изучить глубинные причины этого неравенства.

«В моем собственном офисе женщины составляют две трети команды. Опыт подбора персонала моего офиса говорит и убеждает, что задача не сложная. Просто берите лучших. – включая состав команды, мы тоже».

В онлайн-событии приняли участие министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх и министр иностранных дел, образования и спорта Доминик Хаслер.

Министр Батцэцэг кратко представила предстоящую «Встречу женщин-министров иностранных дел», которая состоится 29-30 июня в Улан-Баторе, подчеркнув значение Международного дня женщин-дипломатов,

Отметив, что следующим генеральным секретарем ООН должна быть женщина, исполнительный директор Структуры «ООН-женщины» Сима Бахус сказала: «Если мы просто посмотрим на цифры, то сегодня женщины в парламенте по-прежнему составляют не более 26 процентов. Кроме того, мы знаем, что только 25 женщин являются министрами иностранных дел и только в 28 странах женщины возглавляют государства или правительства. Это показывает, где мы находимся и сколько работы нам еще предстоит сделать».

Представители, участвовавшие в мероприятии, подчеркнули, что необходимо тесно сотрудничать со всеми сторонами, такими как ученые, молодежь и политические лидеры, чтобы увеличить участие женщин в дипломатии, а не просто отмечать этот день.

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