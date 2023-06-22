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Заместитель генсека ООН Рабаб Фатима посетит Монголию

CentralAsia (MNG) -  Заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам Рабаб Фатима посетит с рабочим визитом Монголию с 25 по 29 июня.

Заместитель генерального секретаря ООН Рабаб Фатима примет участие во встрече женщин-министров иностранных дел, Всемирном форуме по развитию экспорта, совещании национальных координаторов развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, а также проведет ряд двусторонних встреч.

Этот визит имеет важное значение для продвижения гендерного равенства, лидерства женщин и укрепления сотрудничества.

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